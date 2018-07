POL-F: 180708 - 0644 Frankfurt-Griesheim: Weitere Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots) - (fue) Im Bereich des Bingelsweges nahmen Polizeibeamte am Freitag, den 6. Juli 2018, gegen 18.15 Uhr, einen jungen Mann auf, der szenetypisch Kontakt zu anderen Personen suchte. Schließlich ging er wieder zurück zu seinem Pkw, verließ diesen jedoch nach wenigen Minuten wieder, um zu seinem vorherigen Standort zurückzukehren. Als die Beamten dann den Wagen des jungen Mannes passierten, konnten sie noch deutlich Cannabisgeruch feststellen.

Nach einigen weiteren Kontaktaufnahmeversuchen seitens des jungen Mannes, wurde er von den Beamten kontrolliert. Dabei versuchte er, den Autoschlüssel "unauffällig" fallen zu lassen, was jedoch bemerkt wurde. Bei dem Mann handelt es sich um einen 20-jährigen Frankfurter.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung seines Pkw konnte hinter dem Fahrersitz eine Plastiktüte mit insgesamt 667,4 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der durch einen Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte kein weiteres Rauschmittel mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell