POL-F: 180708 - 0642 Frankfurt-Nordend: Arbeitsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 6. Juli 2018, gegen 14.00 Uhr, wurden an einem sechsstöckigen Gebäude in der Friedberger Landstraße Arbeiten durchgeführt. Es sollten fünf übereinanderliegende Balkone vom Gebäude abgetrennt werden.

Möglicherweise kam dabei der Arm des eingesetzten Teleskopladers gegen den obersten Balkon, der daraufhin abbrach und auf den darunter befindlichen Balkon stürzte. Dieser Vorgang wiederholte sich so auch mit den restlichen Balkonen. Die Trümmer kamen im Hinterhof des Gebäudes zum Liegen.

Ein 45-jähriger Arbeiter, der sich in einem Arbeitskorb befand, welcher am Arm des Teleskopladers befestigt war, wurde durch die herabstürzenden Teile schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Gebäude entstanden durch die Trümmerteile zum Teil erhebliche Sachschäden.

