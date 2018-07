POL-F: 180706 - 0639 Frankfurt-Ostend/Innenstadt: Polizei schnappt Fahrraddiebe

Frankfurt (ots) - (ne) Nur wenige Sekunden nach zwei Fahrraddiebstählen in der Horst-Schulmann-Straße bzw. auf der Zeil, klickten bei einem 39-Jährigen bzw. bei einem 32-Jährigen die Handschellen.

Im Ostend hatten Zivilbeamte gesehen, wie ein polizeilich nicht ganz unbekannter Langfinger gegen 00:30 Uhr heute Nacht in eine Tiefgarage ging und mit einem Fahrrad, bei dem sogar noch das Fahrradschloss dran war, wieder herauskam. Das Zweirad wurde sichergestellt, der 39-Jährige später wieder entlassen.

Auf der Zeil hatten Zivilbeamte gestern Nachmittag gegen 18:00 Uhr einen 32-jährigen vorübergehend festgenommen. Dieser hatte zuvor vor dem MyZeil das Schloss eines Herrenrades durchgezwickt und das Zweirad entwendet.

Nicht nur das Rad, sondern auch sein Werkzeug stellten die Beamten anschließend sicher.

