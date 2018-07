Frankfurt (ots) - (fue) Am kommenden Sonntag, den 08. Juli 2018, findet in und um Frankfurt herum die Veranstaltung "Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt" statt. Rund 2.800 Triathleten*innen aus aller Welt werden an den Start gehen.

Um 06.30 Uhr fällt am Langener Waldsee der Startschuss. Dort legen die Teilnehmer*innen eine Strecke von 3,8 km im Wasser zurück, um anschließend auf der 180 km langen Radstrecke Gas zu geben. Abschließend absolvieren die Sportler*innen am Mainufer entlang einen Marathon (42,195 km). Der Zieleinlauf des Siegers wird gegen 14.15 Uhr am Römerberg in der Frankfurter Innenstadt erwartet. Das Ziel wird bis 22.00 Uhr geöffnet sein.

Auf Grund der Veranstaltung wird es im Bereich der Frankfurter Innenstadt und in umliegenden Städten zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Es wird empfohlen die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, beziehungsweise die gesperrten Bereiche weiträumig zu umfahren.

Informationen zu der Veranstaltung und zu den Straßensperrungen finden Sie auf der Seite des Veranstalters www.ironman.com oder erhalten Sie über die Informations-Hotline unter der Telefonnummer 069-21234000. Diese wird am Sonntag zwischen 6.00 Uhr und 17.00 Uhr erreichbar sein.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern der Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt einen erfolgreichen Wettkampf.

