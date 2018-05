POL-NI: Ladendiebstahl von Wodka

Bückeburg (ots) - (ma)

Am gestrigen Mittwoch suchte ein 38jähriger Mann aus der Samtgemeinde Nienstädt gg. 13.00 Uhr und 22.30 Uhr jeweils zwei Tankstellen in Bückeburg auf, um gezielt das Spirituosenregal anzusteuern und eine Flasche Alkohol sofort vor Ort zu leeren. Da der Verursacher kein Bargeld vorweisen konnte und eine Wiederholung einer Straftat zu befürchten war, wurde der 38jährige in polizeiliches Gewahrsam genommen und später wegen gesundheitlichen Beschwerden in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Die Polizei hat zwei Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Bereits am Vormittag mussten Beamte wegen eines Fehlverhaltens des Nienstädters tätig werden, weil er sich in ein Bückeburger Hotel eingemietet hatte und die Rechnung nicht bezahlen konnte.

