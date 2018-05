POL-NI: Portemonnaie unterschlagen

Bückeburg (ots) - (ma)

Beim Betrachten von Grünpflanzen in einem Markt in der Bückeburger Kreuzbreite, war gestern gg. 11.00 Uhr eine 72jährige so abgelenkt, dass sie ihr Portemonnaie zwischen die Pflanzen legte und dieses dort vergaß. Zu Hause in Porta Westfalica bemerkte die Seniorin ihr Missgeschick und fuhr sofort zurück nach Bückeburg. Die Geldbörse mit Bargeld und wichtigen Ausweiskarten wurde nicht im Markt abgegeben und gilt seitdem als unterschlagen. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung aufgenommen

