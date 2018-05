POL-NI: Umweltverstoß

Bückeburg (ots) - (ma)

Diversen Müll, Hausmüll und Sperrmüll lagerte ein Bückeburger widerrechtlich am Dienstag an einem Glascontainer in der Graf-Wilhelm-Straße in Bückeburg ab.

Die Polizei konnte den Verursacher auf Grund von Zeugenangaben ermitteln.

Der Umweltverschmutzer wird für die Beseitigung kostenpflichtig gemacht und wird darüber hinaus aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bussgeld vom Landkreis Schaumburg bekommen.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell