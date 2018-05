POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw

Bückeburg (ots) - (ma)

Ein Fahrzeugbesitzer eines Pkw VW stellte am Montag in der Straße Bornbrink, Bückeburg, fest, dass ein unbekannter Täter über Nacht den in einer Parkbucht abgestellten VW beschädigt hat.

Der vordere und der hintere linke Reifen wiesen keine Luft mehr auf.

Die aufnehmenden Beamten konnten an einem der Reifen eine deutliche Einstichstelle vorfinden, die auf eine vorsätzliche Sachbeschädigung hindeutet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell