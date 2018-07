POL-F: 180705 - 633 Frankfurt-Fechenheim: Betäubungsmittel sichergestellt

Frankfurt (ots) - (ne) Rund 70g verkaufsfertiges Marihuana haben Beamte gestern Abend im Bereich Leinpfad/Löhnunggasse gefunden und sichergestellt.

Eine Zeugin benachrichtigte die Polizei, dass sie dort soeben Personen gesehen hatte, die mit Drogen handeln würden. Die Beamten trafen vor Ort zwar keine Personen mehr an, jedoch fanden sie in einem Gebüsch tatsächlich eine Tüte mit 23 einzelnen Verkaufsportionen und eine kleine Umhängetasche mit Bargeld. Vom "Eigentümer" fehlte jedoch jede Spur.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels wurden eingeleitet.

