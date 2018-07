POL-F: 180704 - 630 Frankfurt-Ostend: Aus Frust zugeschlagen

Frankfurt (ots) - (ne) Fünf offenbar ziemlich frustrierte Männer haben heute Morgen gegen 3:00 Uhr unweit einer Diskothek in der Lindleystraße drei junge Männer angegriffen und verletzt.

Zuvor wurden die fünf bislang unbekannten Raufbolde einer Diskothek verwiesen, da sie sich hier schon nicht benehmen konnten. Als sie dann völlig frustriert auf die Dreiergruppe trafen, entlud sich ihr Zorn.

Vollkommen hemmungslos schlugen die Täter auf die drei Männer im Alter von 22-26 Jahren ein und zerbrachen sogar eine Weinflasche am Hinterkopf eines Opfers. Als Passanten zur Hilfe eilten, suchten die Schläger das Weite.

Eine Platzwunde, eine Schnittwunde, eine gebrochene Nase und ein blaues Auge trugen die drei Opfer davon. Sie ließen ihre Verletzungen vor Ort durch den Rettungsdienst behandeln.

Die fünf Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: 18-20 Jahre alt, 170-175cm groß, südländische Erscheinung, vermutlich Türke, schwarze, kurzrasierte Haare, Dreitagebart, bekleidet mit einem weißen Hemd

Täter 2: wie Täter 1 nur bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit V-Ausschnitt

Täter 3-5: südländische Erscheinung

