POL-F: 180704 - 628 Bundesautobahn BAB A3: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 33-jähriger Fahrer befand sich am Dienstag, den 3. Juli 2018, gegen 06.35 Uhr, mit seinem Sattelzug der Marke Mercedes auf der A3 in Fahrtrichtung Köln. In Höhe des Flughafens musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 58-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke DAF bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Vordermann auf.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Da es bei der Bergung der Fahrzeuge Probleme gab, konnte nur die äußerst linke Fahrbahn für den Verkehr geöffnet bleiben. Hinzu kam, dass Öl aus geladenen Olivenfässern auf die Fahrbahn lief, weswegen auch die linke Fahrbahn zur Reinigung noch gesperrt werden musste. Es bildete sich im Berufsverkehr ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Hanau. Die Vollsperrung dauerte von ca. 11.05 Uhr bis 11.50 Uhr.

