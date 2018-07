POL-F: 180704 - 629 Frankfurt-Innenstadt: Teure Armbanduhr plötzlich weg

Frankfurt (ots) - (ne) Wie von Zauberhand gelang es einer unbekannten Trickdiebin gestern Nachmittag in der Freßgass' einer 68-Jährigen die hochwertige Rolex vom Handgelenk zu stehlen.

Zur Ablenkung verwickelte die Unbekannte ihr Opfer zunächst in ein Gespräch. Schon nach wenigen Momenten gelang es der Diebin die Armbanduhr unbemerkt an sich zu nehmen.

Als die 68-Jährige den Verlust bemerkte, war die Unbekannte schon auf und davon.

Die unbekannte Frau war etwa 20 Jahre alt, hatte eine südländische Erscheinung, dunkles langes Haar, ein auffälliges "Bäuchlein" (vermutlich schwanger) und trug ein schwarzes Kleid.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell