POL-PDLU: (Maxdorf) - Ohne Führerschein unterwegs

Maxdorf (ots) - Ohne gültige Fahrerlaubnis ist am gestrigen Dienstag ein 54 jähriger Mann aus Ellerstadt in der Maxdorfer Kurpfalzstraße unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle der Maxdorfer Polizei gerät .Der Mann besitzt seit mehreren Jahren wegen diverser Verkehrsdelikte schon keine gültige Fahrerlaubnis mehr, was ihn jedoch offensichtlich nicht daran hindert, dennoch ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug zu führen. Die Weiterfahrt wird unterbunden, gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

