POL-PDLU: Harthausen - Brennende Kartonage (52-2602)

26.02.2018, 17:30 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Werksiedlung Hufnagel Kartonagen neben einem Neubau in Brand. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf die Hausfassade des Neubaus verhindern. Durch den Brand wurde ein Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden liegt bei 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

