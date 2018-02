POL-PDLU: (Mutterstadt) Falscher Polizeibeamter

Mutterstadt (ots) - Am Montagvormittag gegen 10:50 Uhr erhielt ein Bewohner aus der Friedhofstraße einen Anruf von einem Mann, der sich als "Herr König" meldete und vorgab, von der "Kripo Schifferstadt" zu sein. Weil es in der Nacht zuvor angeblich einen Einbruch in der Nähe gegeben hätte, wollte er wissen, welche Wertgegenstände der Bewohner zu Hause habe. Dieser fiel aber nicht auf die Masche rein. Nachdem er dem Anrufer mehrfach gesagt hatte, dass er ihm nicht glaube, wurde das Gespräch beendet. Besonders bemerkenswert ist in diesem Fall, dass auf dem Telefondisplay die Rufnummer "06235 495-104" angezeigt worden ist. Dabei handelt es sich um die Fax-Nummer der Polizeiinspektion Schifferstadt. Die Polizei warnt nun ausdrücklich vor dieser Nummer. Von der Fax-Nummer kann nicht angerufen werden. Sollte sie oder aber auch eine andere Nummer der Polizei Schifferstadt auf dem Display erscheinen und der Anrufer oder das Gespräch verdächtig erscheinen, empfiehlt die Polizei aufzulegen und selbst bei der Dienststelle in Schifferstadt unter 06235 495-0 anzurufen. So kann man sich vor Betrügern schützen.

