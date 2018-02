POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Limburgerhof

Limburgerhof (ots) - Am Samstag, dem 24.02.2018, gegen 19:00 Uhr kam es in der Speyerer Straße, Höhe des Schlossparks zu einem Verkehrsunfall. Der 81-jährige Unfallbeteiligte gab an, dass er aus Ortsmitte Limburgerhof in Richtung Rehhütte gefahren sei, als ihm ein Pkw entgegen gekommen sei. Auf Grund der Tatsache, dass der Gegenverkehr so weit links gefahren sei, hätte er ausweichen müssen und hätte einen, am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, gestreift. Der im Gegenverkehr befindliche Pkw hätte seine Fahrt fortgesetzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

