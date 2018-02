POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal-Mörsch (ots) - Am 24.02.2018 wird durch eine Streife der Polizeiinspektion Frankenthal ein beschädigtes Verkehrszeichen im Petersauer Weg zwischen Frankenthal-Mörsch und der Kläranlage Frankenthal-Mörsch (Höhe Sportplatz) festgestellt. Aufgrund des Schadensbildes wurde das Schild (Warnbarke mit blauem Pfeil), welches an einer Fahrbahnschwenkung aufgestellt ist, durch ein, in Fahrtrichtung Frankenthal-Mörsch fahrendes Fahrzeug überfahren und dabei beschädigt. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Lastkraftwagen oder Traktor handeln. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne den Schaden zu melden von der Unfallörtlichkeit. Der Entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

