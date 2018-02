POL-PDLU: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Birkenheide (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018 gegen 15:00 Uhr kommt es auf der L454 bei Birkenheide zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein brauner PKW Toyota RAV 4 befährt die L454 in Richtung Weisenheim. Aus Richtung Weisenheim kommt dem Fahrzeug ein weißer Transporter, Ford Transit entgegen. Die Fahrzeuge berühren sich jeweils am linken Außenspiegel, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 1900 EUR. Beide Fahrzeugführer geben sich gegenseitig die Schuld an dem Unfall.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

POK Schwertfeger

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell