POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 25.02.2018, gegen 05.30 Uhr, befährt ein 19-jähriger Pkw-Führer aus dem Kreis Alzey mit seinem Pkw Opel Corsa den Kleinerweg in Richtung Vogelpark. Auf gerader Strecke verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Zaun kollidiert. Bei der Unfallaufnahme werden durch die aufnehmenden Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem Unfallverursacher festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,2 Promille. Dem Unfallverursacher wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wird sichergestellt und ein Strafverfahren wird eingeleitet. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

