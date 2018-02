POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Wohnungseinbruch (55-2602)

Speyer (ots) -

26.02.2018, 20.10 Uhr Eine Hausbewohnerin teilte mit, dass soeben ein Täter versucht habe, die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße aufzuhebeln. Gestört durch das Einschalten des Lichts ergriffen der oder die Täter die Flucht. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe circa 500 Euro. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein Spaziergänger angetroffen werden. Dieser schilderte, dass er soeben zwei rumänisch stämmige Männer gesehen habe, die sich verdächtig verhalten hätten. Die beiden seien anschließend in einen am Straßenrand geparkten Audi A6/A8, Farbe weiß, eingestiegen und mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Er konnte die Täter wie folgt beschreiben: 1. Täter: Rumäne, ca. 170-180cm, weiße Mütze, blaue Jeans, beige Cordjacke; 2. Täter: Rumäne, deutlich kleiner als Täter 1. keine weitere Beschreibung Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

