POL-F: 180706 - 0637 Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (fue) Seit Donnerstag, den 5. Juli 2018, gegen 16.00 Uhr, wird der hier abgebildete 83-jährige Günter HENZ vermisst. Herr Henz hatte sich zu diesem Zeitpunkt zu einer Behandlung in einer Frankfurter Augenklinik befunden. Der 83-Jährige ist desorientiert und trägt einen Verband am rechten Auge.

Er ist 165 cm groß und hat schwarz-graue, kurze Haare. Bekleidet mit einer braunen, langen Hose und einem hellen, karierten Kurzarmhemd, Sandalen und Socken. An seinem linken Handgelenk befindet sich ein Armband mit Namen und Geburtsdatum.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75553110 oder jede andere Polizeidienststelle.

