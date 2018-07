POL-F: 180708 - 0643 Frankfurt-Ginnheim: Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 6. Juli 2018, gegen 14.00 Uhr, wurde im Bereich Ginnheim bei einer Fahrzeugkontrolle ein 30-jähriger Frankfurter überprüft.

Dabei konnten in seinem Fahrzeug, versteckt unter dem Fahrersitz, rund 20 Gramm Marihuana, verpackt in vier Einheiten, aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu dem Verkäufer des Rauschgiftes. Durch den zuständigen Richter wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem verdächtigen 41-Jährigen in Ginnheim angeordnet.

Dabei fanden sich u.a. 113,91 Gramm Marihuana, 14.93 Gramm Haschisch, 24,15 Gramm Kokain sowie Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und 7.280 EUR Bargeld in szenetypischer Stückelung. Der Beschuldigte 41-Jährige wurde festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

