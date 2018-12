POL-NI: Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Bad Nenndorf

Rodenberg/Bad Nenndorf (ots) - (Sin.) Im Zeitraum vom 17.11.2018-23.11.2018 wurde die zweite Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Bad Nenndorf im laufenden Kalenderjahr durchgeführt. Zielrichtung war die Bekämpfung der Hauptunfallursachen wie Geschwindigkeitsüberschreitung, Missachtung der Vorfahrt, Alkohol- /Drogenkonsum im Zusammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen, Ablenkung durch Benutzung elektronischer Geräte während der Fahrt sowie Fehlverhalten durch Fahrradfahrer.

Es wurden mobile und stationäre Schwerpunktkontrollen in den Samtgemeinden Nenndorf und Rodenberg durchgeführt. Dabei konnte eine Vielzahl von Verstößen festgestellt und geahndet werden.

So wurden insgesamt 84 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt, wobei die höchste Überschreitung 36 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften betrug. Den Fahrzeugführer dürfte nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot erwarten.

Ähnliches trifft auch auf einen Verkehrsteilnehmer zu, der bei längst "rot" zeigender Lichtsignalanlage noch in den Baustellenbereich in Haste einfuhr.

Weiterhin konnte ein Fahrzeugführer festgestellt werden, der erst gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

