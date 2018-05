POL-EN: Gevelsberg- Mädchen stürzt mit Fahrrad

Gevelsberg (ots) - Am 04.05.2018 gegen 13:25 Uhr, befährt eine 10-jährige Schülerin aus Gevelsberg mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Feverstraße bergab in Fahrtrichtung Teichstraße. Zeitgleich befährt eine 61-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pkw die Straße im Himmel und beabsichtig in die Feverstraße einzubiegen. Im Einmündungsbereich werden beide aufeinander aufmerksam und bremsen. Dabei gelingt es dem Mädchen jedoch nicht, ihr Fahrrad rechtseitig zum Stehen zu bringen und es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Schülerin kommt mit ihrem Fahrrad zu Fall, verletzt sich an der Hüfte und wir daraufhin im Krankenhaus behandelt. Am Pkw entstand Sachschaden.

