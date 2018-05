POL-EN: Wetter - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Wetter (ots) - Am 03.05.2018, gegen 18.00 Uhr, stieß der Fahrer eines Pkw BMW beim Wenden auf der Burgstraße gegen einen abgestellten Pkw Mazda. Ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben, setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Zeuge notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Bereits kurze Zeit später wurde der 31-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Kaiserstraße angetroffen. Die Beamten bemerkten, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und nahmen den Fahrer zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Den Führerschein stellten sie sicher. Am 03.05.2018, gegen 19.40 Uhr, kam es beim Rangieren eines Pkw VW Golf auf der Harkortstraße zu einem Zusammenstoß mit einem abgestellten Pkw VW Polo. Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. Weitere Ermittlungen dauern an.

