POL-EN: Breckerfeld - Einbruch in Kindergarten

Breckerfeld (ots) - In der Zeit vom 02.05.2018, 17.00 Uhr bis 03.05.2018, 07.00 Uhr schlugen unbekannte Täter an einem Kindergarten am Jakobusweg eine Terrassentür ein. Sie betraten das Gebäude und begaben sich in das Büroraum, wo sie mehrere Schränke aufbrachen und eine Kassette und eine Tasche mit Bargeld entwendeten.

