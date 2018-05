POL-EN: Ennepetal - Pkw erfasst Fußgänger

Ennepetal (ots) - Am 03.05.2018, gegen 17.30 Uhr, wurde ein 10-jähriger Junge aus Ennepetal beim Überqueren der Fahrbahn von einem Opel Adam erfasst. Eine 39-jährige Ennepetalerin fuhr mit dem Opel auf der Milsper Straße. In Höhe der Bushaltestelle Altenvoerde erfasste sie den 10-Jährigen, der von links zwischen abgestellten Fahrzeugen hindurch die Fahrbahn überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell