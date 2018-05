POL-EN: Wetter - Handtaschenraub vor Bankinstitut

Wetter (ots) - Am 03.05.2018, gegen 15.00 Uhr, stieg eine 20-jährige Ennepetalerin vor einem Bankinstitut an der Osthausstraße aus einem Fahrzeug aus. Plötzlich nähert sich ihr eine männliche Person von hinten und entriss der Geschädigten ihre Handtasche. In ihr befanden sich Bargeld, Ausweis- und Fahrzeugpapieren, eine Bankkarte und ein Handy. Mit seiner Beute lief der Täter zu Fuß in Richtung Hegestraße davon. Täterbeschreibung: Etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkle Hautfarbe, schwarzer Bart, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Kapuzenjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

