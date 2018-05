POL-EN: Breckerfeld - Raubüberfall in Mehrfamilienhaus

Breckerfeld (ots) - Am 03.05.2018, gegen 16.00 Uhr, verschafften sich zwei maskierte männliche Personen durch Klingeln Zutritt in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße. Im Erdgeschoß traten sie eine Wohnungstür auf und bedrohten einen anwesenden Bewohner mit einer schwarzen Pistole. Es gelang einer Bewohnerin aus der Wohnung zu flüchten und einen Nachbarn zu informieren. Als die Täter die Wohnung verließen und flüchteten, nahm der Nachbar die Verfolgung auf. Es gelang ihm einen der Täter kurzfristig festzuhalten. Es kam zwischen ihnen zu einem Gerangel, wobei der Täter seinen Rucksack verlor. Laut Zeugenangaben lief der Täter in Richtung Frankfurter Straße davon. Es wurde Bargeld entwendet. Ein ebenfalls entwendetes Tablet befand sich in dem zurückgelassenen Rucksack. Täterbeschreibung: Etwa 165 - 170 cm groß, stabile Figur, war bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, dunklen Handschuhe und trug eine Plastikmaske mit aufgemaltem Gesicht. Ca. 180 cm groß, schlanke Figur, trug ein schwarzes Oberteil, eine dunkle Sturmhaube und führte eine kleine schwarze Schusswaffe mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

