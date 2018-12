POL-NOM: Verkehrsunfall in Lutterbeck

Northeim (ots) - Donnerstag, 06.12.2018, 16.40 Uhr - Lutterbeck, Hauptstraße

LUTTERBECK (fal) - Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Lutterbeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Zwei von drei am Unfall beteiligte Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eine 83 Jahre alte Moringerin war mit ihrem Pkw auf der Landstraße von Moringen in Richtung Fredelsloh unterwegs. Nach dem Durchfahren der ersten Rechtskurve in Lutterbeck gerät das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw einer 42 Jahre alten Moringerin. Ein hinter der 42-Jährigen fahrender Transporter wird vom Fahrzeug der 83-Jährigen noch leicht berührt. An diesem Transporter entstand ein kleiner Sachschaden von ca. 300 Euro.

