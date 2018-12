POL-NOM: Moped sichergestellt

Northeim (ots) - Northeim, Berliner Allee - Donnerstag, 06.12.2018, 18.45 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 18.45 bemerkte eine Streife der Northeimer Polizei auf der westlichen Entlastungsstraße einen Kleinkraftradfahrer, der mit gut 50 km/h unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle in der Berliner Allee konnte der 30 Jahre alte Fahrer aus der Samtgemeinde Hattorf statt der erforderlichen Fahrerlaubnis nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Zudem führte er keinen Fahrzeugschein mit. Lichtstarre Pupillen veranlassten die Polizisten einen Drogenschnelltest durchzuführen. Der Test zeigte den Konsum von THC und Amphetaminen an. Eine Blutprobe wurde entnommen und das Moped sichergestellt. Ermittlungsverfahren wurden unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

