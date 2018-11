POL-PDKL: Sachbeschädigung an Wasserspeicher

Langenbach (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in den letzten Tagen den Wasserspeicher in der Nähe des Flugplatzes Langenbach. Sowohl die Umzäunung, als auch der Türgriff des Gebäudes, wurden beschädigt. Des Weiteren warfen der oder die Täter Steine in einen Abflussschacht. Sollte diesbezüglich jemand sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, so bittet die Polizei Kusel um Mitteilung unter 06381 - 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Telefon: 06381 9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell