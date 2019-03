Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl elektronischer Geräte aus Schule

Hildesheim (ots)

(jpm)Zwischen dem 11.03.2019, 18:00 Uhr, und dem 12.03.2019, 04:30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Büro in einer Gesamtschule in der Bromberger Straße in Hildesheim auf und entwendeten daraus mehrere elektronische Geräte. Ferner wurden mehrere Schränke in der Mensa gewaltsam geöffnet, aus denen aber offenbar nichts abhandengekommen ist.

Spuren, die auf ein gewaltsames Eindringen in die Schule von außen hindeuten, wurden nicht gefunden.

Nach jetzigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass sich die bisher unbekannten Täter vermutlich bis nach Schulschluss unbemerkt in den Räumlichkeiten der Schule aufgehalten haben. In der Folge wurden dann drei Stahlschränke in der Mensa sowie ein Büro aufgebrochen. Im letzteren stießen die Täter auf zwei Beamer, eine Dokumetenkamera sowie zwei Notbooks, die sie mitnahmen.

Weitere Räume der Schule waren nicht betroffen. Verlassen wurde das Schulgebäude vermutlich durch eine Notausgangstür.

Eine Reinigungskraft entdeckte am frühen Morgen zunächst die aufgebrochenen Stahlschränke in der Mensa. Etwas später wurde auch das aufgebrochene Büro festgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur vorliegenden Tat geben können, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell