Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Hildesheim (ots)

(jpm)In der vergangenen Nacht, 11.03.2019 / 12.03.2019, zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Alten Heerstraße in Hildesheim, OT Einum.

Den Ermittlungen zufolge versuchten bisher unbekannte Täter die Verglasung der Eingangstür einzuschlagen. Die Glasscheibe ist dabei über die gesamte Fläche gesplittert, jedoch nicht herausgebrochen. Zu einem Eindringen in das Innere der Tankstelle ist es nicht gekommen. Der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, denen in diesem Zusammen eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

