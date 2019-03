Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Aufbrüche in der Nordstadt

Hildesheim (ots)

(jpm)Zwischen dem 08.03.2019 und dem 09.03.2019 kam es in der Hildesheimer Nordstadt zu drei Pkw-Aufbrüchen.

In der Zeit vom 08.03.2019, 18:00 Uhr, bis zum 09.03.2019, 07:45 Uhr, wurde ein Pkw Skoda in der Behrlastraße durch bisher unbekannte Täter angegangen. Dabei wurde die Scheibe der Beifahrertür zerstört. Nach vorliegenden Informationen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro geschätzt.

In der Richthofenstraße war ein VW Touran betroffen. Am 09.03.2019, zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde auch an diesem Pkw die Scheibe der Beifahrertür zerstört. Aus dem Innenraum wurden elektronische Geräte gestohlen. Der Gesamtschaden wurde in diesem Fall auf ca. 450 Euro geschätzt.

Im dritten Fall wurde versucht einen Pkw Saab in der Fichtestraße zu öffnen. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 08.03.2019, 23:30 Uhr, und dem 09.03.2019, 12:00 Uhr. Hierbei versuchten unbekannte Täter den Rahmen an der Beifahrertür aufzubiegen, was jedoch misslang. Zu einem Eindringen in den Pkw ist es nicht gekommen. Jedoch ist ein entsprechend hoher Sachschaden an dem Fahrzeug entstanden, der auf ca. 2000 Euro geschätzt wurde.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit den o.a. Taten eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

In diesem Zusammenhang wird wiederholt darauf hingewiesen, keine Wertgegenstände oder Taschen (zumindest sichtbar) in abgestellten Fahrzeugen zu belassen. Auch wenn es nur für kurze Zeit ist.

