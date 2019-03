Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Diesel aus Radlader - Kies/Sandgrube Barnten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Kiesgrube Barnten

Am 08.03.2019 nahm eine Funkstreife der Polizei in Sarstedt in Barnten einen Dieseldiebstahl auf.

Aus einem Tank eines Radladers, der am 07.03.2019, 16:00 Uhr bis 07.03.2019, 06:00 Uhr in der Kies- bzw. Sandgrube des Werkes in Barnten abgestellt war, zapften unbekannte Täter ca. 300 Liter Diesel-Kraftstoff ab und entwendeten diesen.

Die Täter waren vermutlich mit einem Kleintransporter oder Pkw mit Anhänger in der Grube. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise unter 050669850

