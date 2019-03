Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Wohnungseinbrüche in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt -Bachstraße und Ginsterweg

Drei Täter hebelten die Terrassentür eines Reihenhauses im Ginsterweg in Sarstedt auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Eigentümer, die am 07.03.2019, gegen 20:20 Uhr ins Haus wollten, bemerkten den Einbruch beim Aufschließen der Wohnungstür. Die Täter verließen fluchtartig das Haus in Richtung Lindenallee. Die Fahndung der sofort alarmierten Polizeistreife verlief erfolglos. Die Eigentümer schilderten, dass die Täter schwarz gekleidet, ca. 25 Jahre alt, und südländisch ausgesehen haben. Einer hatte einen knielangen Mantel, die anderen schwarze Kaputzenjacken bzw. Pullover an. Eine Person trug helle oder weiße Schuhe. Alle seien schlank und ca. 180 cm groß gewesen.

Ein zweiter Einbruch ereignete sich in der Bachstraße. Das betroffene Reihenhaus wurde von den Bewohnern am 07.03.19, gegen 07:45 Uhr verlassen. Um 20:30 Uhr stellten die Bewohner den Einbruch fest. Über die Terrassentür sind die Täter eingedrungen und haben ebenfalls alle Räumlichkeiten in der Wohnung nach Geld und Schmuck durchsucht und gefunden.

In beiden Fällen sind Schmuckstücke und Bargeld entwendet worden. Über der Wert des Diebesgutes gibt die Polizei zurzeit keine Auskunft.

Eine Aussage, ob dieselben Täter am Werk waren, ist erst nach Auswertung der kriminalistischen Spurenlage möglich.

Die Polizei bittet um Hinweise. Insbesondere zu drei Personen, die sich im Bereich der Straßen auffällig verhalten haben. Tel. 05066-9850

