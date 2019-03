Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen- Diebstahl von hochwertigen Kraftfahrzeugteilen aus BMW X6

Hildesheim (ots)

Giesen/Gr. Förste - Auf der Lade Am Mittwoch, 06.03.2019 parkte der Eigentümer seinen BMW X6 vor seinem Haus in der Straße Auf der Lade in Groß Förste. Am Donnerstag, als er den Wagen wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass das Lenkrad, der Digitaltachometer, der Bildschirm sowie die komplette Multifunktionseinheit fehlte. Unbekannte Täter haben die Teile im Wert von ca. 9000 Euro ausgebaut und entwendet. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise unter 05066-9850

