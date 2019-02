Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierer schlägt zu und beschädigt ein Auto (60/2002)

Speyer (ots)

Wohl zu tief in Glas geschaut hatte ein 30-jähriger aus Speyer am Mittwochabend. Nachdem er torkelnd auf der Spaldinger Straße gelaufen war und dort versucht hatte, bei einer mit ihrem Fahrzeug abbremsenden Verkehrsteilnehmerin die Fahrzeugtür zu öffnen, sprang er einem weiteren 21-jährigen Verkehrsteilnehmer auf die Motorhaube und trampelte auf dieser herum. Hierdurch wurde die Haube beschädigt. Im Anschluss schlug er einem zufällig vorbeikommenden 18-jährigen Fußgänger noch ins Gesicht. Nach kurzer Flucht konnte der Täter im Bereich Nußbaumweg von einer Streife der Polizei Speyer gestellt und festgenommen werden. Im Anschluss wurde der offensichtlich psychisch kranke Mann in eine Fachklinik verbracht.

