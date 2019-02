Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Täterfestnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 19.02.2019, gegen 22:00 Uhr, nimmt die Polizei Frankenthal aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers einen Fahrraddieb fest. Der Frankenthaler Bürger beobachtet, wie sich eine männliche Person in der Eisenbahnstraße von Frankenthal an einem Fahrrad zu schaffen macht und dass Fahrradschloss mit einer Zange öffnet. Der Zeuge spricht den Fahrraddieb an, worauf dieser flüchtet. Das Fahrrad lässt er hierbei zurück. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann der Flüchtige im Nahbereich zum Tatort festgestellt und festgenommen werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet. Der aus Weinheim stammende 54-jährige Mann räumt bei seiner anschließenden Vernehmung die Tat ein. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,5 Promille.

