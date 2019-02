Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel aus Krankenzimmer entwendet (36-1902)

Speyer (ots)

19.02.2019, 16.00 Uhr Während eines Untersuchungstermins im Diakonissenkrankenhaus, zu dem eine 70-jährige Patientin ihr Zimmer verlassen hatte, haben Unbekannte aus ihrem Krankenzimmer den in einer Handtasche befindlichen braunen Ledergelbeutel entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich 250 Euro sowie diverse Auspapiere. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

