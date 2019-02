Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel bei Schuhanprobe entwendet (21-1902)

Speyer (ots)

19.02.2019, 12.30 Uhr Eine 53-jährige Frau hat während der Anprobe von einem Paar Schuhen in einem Schuhgeschäft am Postplatz ihre Handtasche kurz abgestellt. Als sie zu der Handtasche zurückkam, stellte sie fest, dass diese geöffnet war und ihr Geldbeutel fehlte. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Ledergeldbeutel mit goldenem Reisverschluss der Marke Picard oder El Credi. In dem Geldbeutel befanden sich 100 Euro und diverse Papiere. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

