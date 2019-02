Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall durch Unachtsamkeit (19/2002)

Speyer (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen in der Viehtrifftstraße/Einmündung Wormser Landstraße. Eine 50-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Speyer fuhr infolge Unachtsamkeit auf das Fahrzeug einer 31-jährigen Frau aus Speyer auf. Nach dem Aufprall klagte die 31-jährige über Schmerzen im Rücken. An beiden Fahrzeugen entstanden zudem geringe Sachschäden.

