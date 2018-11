POL-FL: Kreis SL-FL: Verkehrskontrollen im nördlichen Kreisgebiet

Kreis SL-FL/FL (ots) - Am Montagnachmittag (12.11.18) fand in der Zeit 13.00 - 18.00 Uhr eine gemeinsame Verkehrskontrolle des 2. Polizeireviers Flensburg mit dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Nord - Fachdienst Schleswig - statt. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte an den Kontrollen beteiligt. Diese erstreckten sich von Schafflund, Handewitt und Harrislee über das Stadtgebiet Flensburg bis nach Husby und Glücksburg.

Es wurden zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet:

- Zwei Fahrzeugführer führten ihre Kraftfahrzeuge unter Drogeneinfluß. - Über 30 Verkehrsteilnehmer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. - Zwei Fahrzeugführer telefonierten während der Fahrt mit ihrem Handy in der Hand. - Ein Fahrzeugführer überquerte eine Kreuzung bei Rotlicht. - Bei einem Audi war die Betriebserlaubnis erloschen, da das Fahrzeug u. a. tiefergelegt und mit unzulässigen Folien beklebt war. - Bei einem Fahrzeugführer wurde der total gefälschte Führerschein und Personalausweis beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. -Bei einem Fahrzeug war die Hauptuntersuchung bereits seit fast einem Jahr fällig. -Daneben wurden diverse Berichte für die Verkehrsbehörde gefertigt, da offensichtliche Mängel bei den Fahrzeugen entdeckt wurden.

