POL-PDPS: Dieseldiebstahl aus Baustellefahrzeugen

Weselberg (ots) - Im Baustellenbereich der BAB62 bei Weselberg zapften unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus zwei Baustellenfahrzeugen Dieselkraftstoff ab. Der oder die Täter brachen an zwei Lkw die Tankdeckel auf und konnten so insgesamt circa 600 Liter Dieselkraftstoff entwenden. Täterhinweise aus der Bevölkerung bitte an die zuständige Polizeiinspektion in Waldfischbach-Burgalben.

