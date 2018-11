POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 10.11.2018

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Sachbeschädigungen an PKW

In dem Zeitraum vom 08.11.2018, 19:00Uhr, bis zum 09.11.2018, 11:00 Uhr, wurde in Zweibrücken in der Kirrberger Straße ein schwarzer VW Passat beschädigt. Das Fahrzeug wurde auf der Beifahrerseite, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell