POL-PDPS: Zechbetrug

Rodalben (ots) - Am Freitag, den 09.11.2018, um 22:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rodalben zu einem Zechbetrug. Ein 46-jähriger Mann aus Rodalben bestellte in einer dortigen Gaststätte mehrere alkoholische Getränke und verließ die Gaststätte ohne seine offene Rechnung zu begleichen. Der offene Betrag beläuft sich auf 54,00 Euro.

