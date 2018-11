POL-PDPS: Ladendiebstahl

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 09.11.2018, um 18:45 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. In einem dortigen Drogeriemarkt wurde ein 82-jähriger Mann aus Baden-Württemberg durch Mitarbeiterinnen festgestellt, als er neun Flaschen Parfum im Wert von 800,00 Euro entwendete. Ermittlungen ergaben, dass der 82-jährige Mann bereits mehrfach in anderen Bundesländern bei Diebstählen erwischt wurde. Durch die Geschäftsführerin des dortigen Drogeriemarktes wurde den Beamten mitgeteilt, dass der 82-jährige Mann in den vergangen Tagen bereits Parfums entwendet hat. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung konnte der 82-jährige Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

