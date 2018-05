POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 01.05.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ein, in der Nachtigallenstraße, kurz vor der Einmündung zur Lerchenstraße geparkter, roter Hyundai i 30 Kombi wurde zwischen dem 29.04.2018, 20:00 Uhr und dem 30.04.2018, 09:30 Uhr auf der Beifahrerseite durch Kratzer beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 1000.

Ein blauer 3 er BMW, der auch in der Nachtigallenstraße abgestellt war, wurde auf der Fahrerseite zerkratzt. Der angenommene Tatzeitraum liegt hier zwischen dem 29.04.2018, 20:30 Uhr und dem 30.04.2018, 07:00 Uhr. Bei diesem Vorfall wird der Schaden auf ca. EUR 500 geschätzt.

Dellfeld / Verkehrsunfall durch umgestürzten Baum

Der 52-jährige Fahrer eines schwarzen Audis befuhr am 30.04.2018, um ca. 14:30 Uhr die L471 von Stambach aus kommend in Richtung Dellfeld. Plötzlich stürze auf gerader Strecke ein Baum auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Audis konnte weder rechtzeitig bremsen, noch ausweichen und kollidierte mit dem Baum. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die L471 wurde durch die Feuerwehr gesperrt, durch die Straßenmeisterei Waldfischbach wurden der umgestürzte Baum und die ausgetretenen Betriebsstoffe beseitigt. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 22.000.

Zweibrücken / Trunkenheitsfahrt

Am 30.04.2018 wurde die Polizei um ca. 23:40 Uhr auf einen weißen Opel aufmerksam, der die L 471 von Contwig aus in Richtung Zweibrücken kurzzeitig ohne Licht befuhr. Der PKW wurde dann auf dem Bahneinschnitt einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte bei der 31- jährigen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholgeruch ergab über 1 Promille. Die Frau wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Zweibrücken / Verkehrsunfall

Am 30.04.2018 kam es um ca. 17:35 Uhr in der Pirmasenser Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Der Fahrer eines BMW-Motorrads befuhr die Pirmasenser Straße aus Richtung Oberauerbach kommend in Richtung der Landauer Straße. Im Niederauerbacher Kreisel missachtete die 67-jährige Fahrerin eines Citroens die Vorfahrt des BMW-Fahrers, als sie von der Hofenfelsstraße aus in den Kreisel einfuhr. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin und erlitt leichte Schürfwunden an den Armen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. EUR 15.000 geschätzt.

