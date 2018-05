POL-PDPS: In Sportheim eingebrochen

Pirmaens (ots) - Unbekannte Diebe brachen in der Nacht zum Sonntag in das Sportheim der SG 05 ein. Der oder die Einbrecher schlugen mit einem Backstein ein Toilettenfenster ein und gelangten so in das Innere. Dort wurde ein Unterhaltungsgerät aufgebrochen und das Bargeld herausgenommen. Weiterhin nahmen die Diebe zwei Plasmafernseher der Marke Panasonic und ein Asus Laptop mit. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Einbrecher.

